В Шостке на предприятии прогремел взрыв: военные говорят про ракету (фото)

Взрыв повредил крышу, перекрытия и окна здания, в котором располагается промышленный объект. Пострадали два человека, их пришлось госпитализировать.

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На одном из предприятий Шостки (Сумская область) во вторник, 31 января, прозвучал взрыв. Предварительно это могла быть ракета, сообщают в ОК "Север".

"Около 18:20 на линию "102" поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в городе Шостка произошел взрыв", — говорится в сообщении ОК.

Он повредил крышу, перекрытия и окна здания, в котором располагается промышленный объект.

По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших мирных жителей. Их госпитализировали в ближайшую больницу.

По предварительным данным это мог быть ракетный удар. На месте инцидента правоохранители нашли характерные для ракеты обломки.

[ + – ] На месте инцидента нашли обломки, похожие на детали ракеты

Напомним, 30 января разрушенный ВС РФ дом в Харькове показали с высоты полета. Кадры сделаны с высоты птичьего полета. Поэтому на них хорошо виден пострадавший третий этаж и полуразрушенные стены, которые остались от четвертого этажа.

Фокус также писал, что ВСУ предупредили о смене тактики террора РФ. По словам представительницы ОК "Юг" Наталии Гуменюк, цель России — ослабить украинскую ПВО. Поэтому сначала ВС РФ запускают ударные беспилотники, а затем ракеты.