В Шостке на предприятии прогремел взрыв: военные говорят про ракету (фото)
Взрыв повредил крышу, перекрытия и окна здания, в котором располагается промышленный объект. Пострадали два человека, их пришлось госпитализировать.
На одном из предприятий Шостки (Сумская область) во вторник, 31 января, прозвучал взрыв. Предварительно это могла быть ракета, сообщают в ОК "Север".
"Около 18:20 на линию "102" поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в городе Шостка произошел взрыв", — говорится в сообщении ОК.
Он повредил крышу, перекрытия и окна здания, в котором располагается промышленный объект.
По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших мирных жителей. Их госпитализировали в ближайшую больницу.
По предварительным данным это мог быть ракетный удар. На месте инцидента правоохранители нашли характерные для ракеты обломки.
Напомним, 30 января разрушенный ВС РФ дом в Харькове показали с высоты полета. Кадры сделаны с высоты птичьего полета. Поэтому на них хорошо виден пострадавший третий этаж и полуразрушенные стены, которые остались от четвертого этажа.
Фокус также писал, что ВСУ предупредили о смене тактики террора РФ. По словам представительницы ОК "Юг" Наталии Гуменюк, цель России — ослабить украинскую ПВО. Поэтому сначала ВС РФ запускают ударные беспилотники, а затем ракеты.