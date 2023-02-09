Взрыв на заводе в Киеве: количество погибших выросло до трех (фото)

По предварительной информации, причиной взрыва мог стать газовый баллон внутри помещения, в результате чего случилось обрушение здания.

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В результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева погибли три человека, еще пять человек спасатели достали из-под завалов и госпитализировали. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По предварительной информации, причиной взрыва мог стать газовый баллон, который был размещен внутри помещения. В результате взрыва в одноэтажном складском помещении произошло обрушение здания.

Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что количество погибших выросло до трех человек.

"В результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе три человека погибли. Пятерых госпитализировали. Один человек от госпитализации отказался. Все имеют повреждения различной степени тяжести. Под завалами остается еще один человек. Спасательная операция продолжается", — говорится в сообщении.

[ + – ] Взрыв на заводе в Киеве Фото: КГГА [ + – ] Взрыв на заводе в Киеве [ + – ] Взрыв на заводе в Киеве [ + – ] Взрыв на заводе в Киеве [ + – ] Взрыв на заводе в Киеве

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в четверг, 9 февраля, на территории бывшего завода в Дарницком районе Киеве раздался взрыв. На месте происшествия под завалами могут находиться люди.

Также Фокус информировал, что 31 января на одном из предприятий Шостки (Сумская область) прозвучал взрыв. По словам военных, причиной мог быть ракетный удар.