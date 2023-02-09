Вибух на заводі в Києві: кількість загиблих зросла до трьох (фото)

За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати газовий балон усередині приміщення, внаслідок чого стався обвал будівлі.

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Унаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва загинули троє людей, ще п'ятьох людей рятувальники дістали з-під завалів і госпіталізували. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати газовий балон, розміщений усередині приміщення. Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні стався обвал будівлі.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що кількість загиблих зросла до трьох осіб.

"Унаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі троє людей загинули. П'ятьох госпіталізували. Одна людина від госпіталізації відмовилася. Всі мають пошкодження різного ступеня тяжкості. Під завалами залишається ще одна людина. Рятувальна операція триває", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Вибух на заводі в Києві Фото: КГГА [ + – ] Вибух на заводі в Києві [ + – ] Вибух на заводі в Києві [ + – ] Вибух на заводі в Києві [ + – ] Вибух на заводі в Києві

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що в четвер, 9 лютого, на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києві пролунав вибух. На місці події під завалами можуть перебувати люди.

Також Фокус інформував, що 31 січня на одному з підприємств Шостки (Сумська область) пролунав вибух. За словами військових, причиною міг бути ракетний удар.