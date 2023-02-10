В Украине отменяют "день без света" из-за ракетных ударов РФ, – Укрэнерго

Под обстрел ВС РФ попали восточные, западные и южные области Украины. Самая сложная ситуация наблюдается в Харьковской области, там действуют аварийные отключения света.

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Украинская энергосистема 10 февраля подверглась 14 ракетному удару и 16 дроновой атаке. Основная цель РФ заключалась в поражении электростанций и объектов высоковольтной сети. Дефицит электричества в стране значительный, поэтому в ряде регионов действуют аварийные и экстренные отключения света. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

Сообщается, что под обстрел россиян попали восточные, западные и южные области Украины. Самая сложная ситуация наблюдается в Харьковской области, там действуют аварийные отключения электричества.

Сетевые ограничения вводят в Хмельницкой области, а в Киевской и Одесской областях они будут сохраняться. В других регионах отключения света будут производиться в границах установленных суточных лимитов.

Однако анонсированный ранее график проведения измерений потребления электричества отменяется. О новом расписании "Укрэнерго" сообщит позже.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и приступают к аварийно-восстановительным работам", — добавили в компании.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что в результате обстрелов РФ 10 февраля повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура в шести областях. По его словам, во многих регионах вводят аварийные отключения света.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВС РФ атаковали Харьковскую и Запорожскую области рекордным количеством ракет С-300. По его словам, оккупанты выпустили 35 снарядов с территории Белгородской области и оккупированного Токмака Запорожской области.