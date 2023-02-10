В Україні скасовують "день без світла" через ракетні удари РФ, — "Укренерго"

Під обстріл ЗС РФ потрапили східні, західні та південні області України. Найскладніша ситуація спостерігається в Харківській області, там діють аварійні відключення світла.

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Українська енергосистема 10 лютого зазнала удару 14 ракет і 16 дронів. Основна мета РФ полягала в поразці електростанцій і об'єктів високовольтної мережі. Дефіцит електрики в країні значний, тому в низці регіонів діють аварійні й екстрені відключення світла.

Про це повідомили в пресслужбі компанії "Укренерго".

Повідомляється, що під обстріл росіян потрапили східні, західні та південні області України. Найскладніша ситуація спостерігається на Харківщині, там діють аварійні відключення електрики.

Мережеві обмеження вводять у Хмельницькій області, а в Київській і Одеській областях вони зберігатимуться. В інших регіонах відключення світла будуть проводитися в межах встановлених добових лімітів.

Однак раніше анонсований графік проведення вимірювань споживання електрики скасовується. Про новий розклад "Укренерго" повідомить пізніше.

"Ремонтні бригади "Укренерго" вже займаються ліквідацією наслідків прильотів і приступають до аварійно-відновлювальних робіт", — додали в компанії.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що внаслідок обстрілів РФ 10 лютого пошкоджено об'єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтну інфраструктуру в шести областях. За його словами, у багатьох регіонах запроваджують аварійні відключення світла.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ЗС РФ атакували Харківську та Запорізьку області рекордною кількістю ракет С-300. За його словами, окупанти випустили 35 снарядів із території Бєлгородської області й окупованого Токмака Запорізької області.