Взрыв на заводе в Киеве: спасатели продолжают разбирать завалы, число жертв увеличилось (фото)

По информации КГГА, из-под завалов удалось спасти 5 людей, еще 4 были найдены мертвыми.

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После взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева 9 февраля продолжается разбор завалов. К работе привлекли 10 спасателей столицы. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В ведомстве рассказали, что из-под завалов разрушенного здания удалось спасти 5 людей, еще 4 были найдены мертвыми.

"Вчера на территории бывшего завода произошел взрыв. В складском здании возник пожар, и произошло разрушение самого здания. Пожар, площадью 50 кв. м, был ликвидирован", — сказано в сообщении.

Напомним, 9 февраля в Киеве прозвучал взрывы на территории бывшего завода. Причиной взрыва мог стать газовый баллон, который был размещен внутри помещения. В результате взрыва произошло обрушение здания.

Ранее, 31 января, на предприятии в Шостке Сумской области прозвучал взрыв, который повредил крышу, перекрытия и окна здания. Пострадали два человека, их пришлось госпитализировать. В ОК "Север" сообщили, что это могла быть российская ракета.