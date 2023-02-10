Вибух на заводі у Києві: рятувальники продовжують розбирати завали, кількість жертв збільшилась (фото)

За інформацією КМДА, з-під завалів вдалося врятувати 5 людей, ще 4 знайдено мертвими.

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Після вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва 9 лютого триває розбір завалів. До роботи залучено 10 рятувальників столиці. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

У відомстві розповіли, що з-під завалів зруйнованої будівлі вдалося врятувати 5 людей, ще 4 знайдено мертвими.

"Вчора на території колишнього заводу стався вибух. У складській будівлі виникла пожежа, і сталася руйнація самої будівлі. Пожежу, площею 50 кв. м, було ліквідовано", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 9 лютого у Києві пролунав вибух на території колишнього заводу. Причиною вибуху міг стати газовий балон, розміщений усередині приміщення. Внаслідок вибуху стався обвал будівлі.

Раніше, 31 січня, на підприємстві у Шостці Сумської області пролунав вибух, який пошкодив дах, перекриття та вікна будівлі. Постраждали двоє людей, їх довелося госпіталізувати. У ОК "Північ" повідомили, що це могла бути російська ракета.