"Халатные действия": в прокуратуре рассказали о причинах взрыва на заводе в Киеве
Следствие выявило целый ряд нарушений норм пожарной безопасности в частной мастерской, расположенной в здании завода в Дарницком районе столицы.
Во время расследования взрыва в помещении бывшего завода в Дарницком районе столицы, которое проводится при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры, задержан управляющий частной мастерской, сообщила пресс-служба ведомства.
Жителя Киевской области уведомили о подозрении, в вину ему вменяется ч. 2 ст. 272 УК Украины "нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, приведшее к гибели людей и другим тяжелым последствиям".
По данным следствия, в производственном помещении, где во время взрыва 9 февраля погибли четыре человека, был развернут цех по изготовлению и обработке ювелирных изделий. Сотрудники предприятия использовали газовое оборудование, некоторые элементы которого были изготовлены "кустарным" способом.
Кроме того, обнаружилось нарушение техники безопасности: баллоны разместили прямо в помещении, где работали люди.
Следователи также выяснили, что руководство не проинструктировало своих сотрудников относительно норм пожарной безопасности, не использовались и средства коллективной и индивидуальной защиты.
"В результате таких халатных действий, во время проведения газопламенных работ, относящихся к работам с повышенной опасностью, произошел взрыв газовых баллонов. На момент происшествия в помещении находились около 20 рабочих", — отмечают в пресс-службе прокуратуры.
Руководителя ювелирной мастерской задержали за нарушение норм безопасности, избирается мера пресечения.
Предполагаемая преступная халатность может повлечь за собой 8 лет лишения свободы.
Напомним, что появились фото и видео, сделанные на месте взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе.
Ранее Фокус сообщал, что число погибших во время взрыва в Дарницком районе выросло. Согласно предварительным данным, причиной случившегося могло стать то, что газовый баллон разместили внутри помещения. Во время взрыва здание обрушилось.