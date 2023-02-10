"Халатні дії": у прокуратурі розповіли про причини вибуху на заводі у Києві

Слідство виявило цілу низку порушень норм пожежної безпеки у приватній майстерні, розташованій у будівлі заводу в Дарницькому районі столиці.

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Під час розслідування вибуху в приміщенні колишнього заводу в Дарницькому районі столиці, яке проводиться за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, затримано керуючого приватною майстернею, повідомила пресслужба відомства.

Жителю Київської області повідомили про підозру, у провину йому інкримінують ч. 2 ст. 272 КК України "порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків".

За даними слідства, у виробничому приміщенні, де під час вибуху 9 лютого загинуло четверо людей, було розгорнуто цех з виготовлення та обробки ювелірних виробів. Співробітники підприємства використовували газове обладнання, деякі елементи якого було виготовлено "кустарним" способом.

Крім того, виявилося порушення техніки безпеки: балони розмістили просто у приміщенні, де працювали люди.

Слідчі також з'ясували, що керівництво не проінструктувало своїх співробітників щодо норм пожежної безпеки, не використовувалися й засоби колективного та індивідуального захисту.

"Внаслідок таких недбалих дій, під час проведення газополум'яних робіт, які стосуються робіт з підвищеною небезпекою, стався вибух газових балонів. На момент події в приміщенні перебували близько 20 робітників", — зазначають у пресслужбі прокуратури.

Керівника ювелірної майстерні затримали за порушення норм безпеки, обирається запобіжний захід.

Ймовірна злочинна недбалість може загрожувати 8 роками позбавлення волі.

Нагадаємо, що з'явилися фото та відео, зроблені на місці вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі.

Раніше Фокус повідомляв, що кількість загиблих під час вибуху в Дарницькому районі зросла. Згідно з попередніми даними, причиною того, що сталося, могло стати те, що газовий балон розмістили всередині приміщення. Під час вибуху будівля обрушилася.