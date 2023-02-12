Отключения света не закончились: в ДТЭК рассказали, когда Украина вернется к графикам

То, что в воскресенье украинцы весь день могут быть со светом, лишь результат стечения обстоятельств. В энергосистеме все еще имеются существенные проблемы, заявили в энергетической компании.

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В регионах Украины продолжат отключать свет по графику с понедельника, 13 февраля. Отсутствие отключений в воскресенье является благоприятных стечением обстоятельств, в целом в энергосистеме государства еще наблюдаются проблемы. Об этом 12 февраля в эфире телемарафона заявил исполнительный директор энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По словам руководителя компании, комбинация нескольких факторов позволяет 12 февраля не ограничивать потребление электроэнергии, однако с началом новой рабочей недели графики отключений вернутся.

Среди факторов, которые позволили сегодня не ограничивать подачу электроэнергии в Украине — возвращение в эксплуатацию ряда тепловых и атомных энергоблоков, рост производства энергии солнечными станциями из-за хорошей погоды, успехи в ремонте сети, потепление, продление дня и уменьшение потребления в связи с выходными.

В то же время сохраняются ряд проблем в энергосистеме.

"У нас остается много точек, сильно пострадавших в результате обстрелов, которые еще не отремонтированы полностью, например, в Одессе, на Киевщине, Харьковщине, в Запорожье", – добавил исполнительный директор ДТЭК.

Напомним, по данным Минэнерго, 10 февраля в результате обстрелов повреждены объекты генерации и высоковольтная сеть Украины. Самая тяжелая ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Ранее в ДТЭК объяснили, как украинцам начисляют оплату за свет в условиях отключений.