Відключення світла не закінчилося: у ДТЕК розповіли, коли Україна повернеться до графіків

Те, що в неділю українці весь день можуть бути зі світлом, лише є результатом збігу обставин. В енергосистемі все ще є суттєві проблеми, заявили в енергетичній компанії.

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У регіонах України продовжать відключати світло за графіком із понеділка, 13 лютого. Відсутність відключень у неділю є сприятливим збігом обставин, загалом у енергосистемі держави ще спостерігаються проблеми. Про це 12 лютого в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор енергетичної компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.

За словами керівника компанії, комбінація кількох факторів дозволяє 12 лютого не обмежувати споживання електроенергії, однак із початком нового робочого тижня графіки відключень повернуться.

Серед факторів, які дозволили сьогодні не обмежувати подачу електроенергії в Україні, — повернення в експлуатацію низки теплових і атомних енергоблоків, зростання виробництва енергії сонячними станціями через гарну погоду, успіхи в ремонті мережі, потепління, продовження дня та зменшення споживання у зв'язку з вихідними.

Водночас зберігається низка проблем в енергосистемі.

"У нас залишається багато точок, які сильно постраждали внаслідок обстрілів, які ще не відремонтовані повністю, наприклад, в Одесі, на Київщині, Харківщині, Запоріжжі", — додав виконавчий директор ДТЕК.

Нагадаємо, за даними Міненерго, 10 лютого внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти генерації та високовольтну мережу України. Найважча ситуація в Запорізькій, Харківській і Хмельницькій областях.

Раніше і ДТЕК пояснили, як українцям нараховують оплату за світло в умовах відключень.