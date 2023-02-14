ДТП в Киеве: женщина погибла под колесами трамвая, подробности (фото)

Трагедия, по словам силовиков, произошла на улице Жилянской. Женщина, на которую был совершен наезд, скончалась от полученных травм.

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В одном из районов Киева произошло смертельное ДТП с участием общественного транспорта. Об этом 14 февраля проинформировала пресс-служба полиции столицы.

По данным силовиков, трагедия произошла на улице Жилянской в Шевченковском районе Киева.

Водитель общественного трамвая совершил наезд на женщину, которая скончалась в результате полученных травм. Тело погибшей правоохранители выявили на трамвайных путях. Силовики также установили, что в момент смертельного ДТП общественным транспортом управлял 56-летний мужчина.

По факту гибели пешехода на трамвайных путях начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса — "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего".

В данный момент, как отмечают в пресс-службе полиции, правоохранители изучают все обстоятельства ДТП в Шевченковском районе Киева, в результате которого был совершен смертельный наезд на пешехода.

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Отметим, что несколькими днями ранее в Киеве произошла стрельба. 52-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь по мужчине из-за того, что ему не понравилась парковка транспортного средства. Подозреваемый совершил как минимум восемь выстрелов, а в спецоперации по задержанию стрелка принимали участие бойцы КОРД.

Также сообщалось, что на прошлой неделе в Киеве произошла ДТП с участием скорой помощи. Внедорожник на большой скорости протаранил служебный транспорт, в результате чего различные ранения и травмы получили шестеро человек, среди которых младенец.