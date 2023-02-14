ДТП у Києві: жінка загинула під колесами трамвая, подробиці (фото)

Трагедія, за словами силовиків, сталася на вулиці Жилянській. Жінка, на яку було здійснено наїзд, померла від отриманих травм.

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В одному з районів Києва сталася смертельна ДТП за участю громадського транспорту. Про це 14 лютого повідомила прес-служба поліції столиці.

За даними силовиків, трагедія сталася на вулиці Жилянській у Шевченківському районі Києва.

Водій громадського трамвая здійснив наїзд на жінку, яка померла внаслідок отриманих травм. Тіло загиблої правоохоронці виявили на трамвайних коліях. Силовики також встановили, що на момент смертельної ДТП громадським транспортом керував 56-річний чоловік.

За фактом загибелі пішохода на трамвайних коліях розпочато досудове розслідування за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу — "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами, які спричинили смерть потерпілого".

Наразі, як зазначають у прес-службі поліції, правоохоронці вивчають усі обставини ДТП у Шевченківському районі Києва, внаслідок якого було здійснено смертельний наїзд на пішохода.

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Нагадаємо, раніше новини Укрнет повідомляли про те, що в Україні можуть скасувати свята 1 травня та 8 березня. Відповідний законопроект щодо встановлення українських свят був зареєстрований у Верховній Раді.

Зазначимо, що кількома днями раніше у Києві сталася стрілянина. 52-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, відкрив вогонь по чоловікові через те, що йому не сподобалося паркування транспортного засобу. Підозрюваний зробив як мінімум вісім пострілів, а в спецоперації із затримання стрільця брали участь бійці КОРД.

Також повідомлялося, що минулого тижня у Києві сталася ДТП за участю швидкої допомоги. Позашляховик на великій швидкості протаранив службовий транспорт, внаслідок чого різні поранення та травми отримали шестеро людей, серед яких немовля.