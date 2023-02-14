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Украина

Без Дня победы, но с Лесей Украинкой: в Украине хотят ввести новые праздники

Верховная Рада, даты праздников, 8 марта, 9 мая, День победы, 1 мая, День труда, Женский день
Фото: Верховная Рада | В Раде планируют вскоре представить новые даты праздников

Несколько государственных праздников могут отменить, внедрив вместо них новые. Украина продолжает избавляться от советского прошлого, утверждают авторы соответствующего законопроекта.

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Верховная Рада Украины в ближайшее время может проголосовать за отмену ряда государственных праздников в стране. Их могут заменить другими датами и названиями. Об этом говорится в опубликованном тексте законопроекта №9009.

В частности, отменить планируют 8 марта (Международный женский день), 1 мая (День труда), а также 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне). Вместо них могут ввести следующие даты:

  • 25 февраля может стать Днем украинской женщины. Дата выбрана не просто так, ведь в этот день родилась украинская поэтесса Леся Украинка;
  • 9 марта — Шевченковский день, в который родился поэт Тарас Шевченко;
  • Второе воскресенье мая — День матери.

"Украинская нация переживает период возрождения, свершилась Революция Достоинства и ведется ожесточенная война с агрессором — РФ. Именно сейчас восстанавливается украинский взгляд на мир и формируются новые традиции нации-победителя, требующие закрепления и на символическом уровне государственного календаря, покончив с навязанными традициями прошлого наследия", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

К слову, что касаемо 9 мая, если его отменят, то в Украине останется только 8 мая — День памяти и примирения.

"Окончание Второй мировой войны на европейском фронте в мире отмечается 8 мая. Однако в других государствах это не праздничный, а траурный день памяти десятков миллионов погибших", – отметили авторы законопроекта.

Напомним, 7 февраля нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в Верховной Раде проголосовали за рассекречивание цен на продукты для Минобороны. В первом чтении за законопроект о внесении изменений к закону Украины "Об оборонных закупках" проголосовало 290 депутатов.

27 января Кабмин запретил выезд для чиновников за границу, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Как рассказал глава правительства, нардепы, судьи, прокуроры и многие другие должностные лица смогут покинуть страну только на основании служебной командировки.