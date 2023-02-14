Без Дня перемоги, але з Лесею Українкою: в Україні хочуть запровадити нові свята

Декілька державних свят можуть скасувати, впровадивши замість них нові. Україна продовжує позбавлятися радянського минулого, стверджують автори відповідного законопроєкту.

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Верховна Рада України найближчим часом може проголосувати за скасування низки державних свят у країні. Їх можуть замінити іншими датами та назвами. Про це йдеться в опублікованому тексті законопроєкту №9009.

Зокрема, скасувати планують 8 березня (Міжнародний жіночий день), 1 травня (День праці), а також 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні). Замість них можуть ввести такі дати:

25 лютого може стати Днем української жінки . Дата обрана не просто так, адже цього дня народилася українська поетеса Леся Українка;

. Дата обрана не просто так, адже цього дня народилася українська поетеса Леся Українка; 9 березня — Шевченківський день , у який народився поет Тарас Шевченко;

, у який народився поет Тарас Шевченко; друга неділя травня — День матері.

"Українська нація переживає період відродження, відбулася Революція Гідності, і ведеться запекла війна з агресором — РФ. Саме зараз відновлюється український погляд на світ і формуються нові традиції нації-переможця, які вимагають закріплення й на символічному рівні державного календаря, покінчивши з нав'язаними традиціями минулого", — йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

До речі, що стосується 9 травня, якщо його скасують, то в Україні залишиться лише 8 травня — День пам'яті й примирення.

"Закінчення Другої світової війни на європейському фронті у світі відзначається 8 травня. Проте в інших державах це не святковий, а траурний день пам'яті десятків мільйонів загиблих", — зазначили автори законопроєкту.

Нагадаємо, 7 лютого нардеп Ярослав Железняк повідомив, що у Верховній Раді проголосували за розсекречення цін на продукти для Міноборони. У першому читанні за законопроєкт про внесення змін до закону України "Про оборонні закупівлі" проголосували 290 депутатів.

27 січня Кабмін заборонив виїзд для чиновників за кордон, про що повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Як розповів глава уряду, нардепи, судді, прокурори та багато інших посадових осіб зможуть залишити країну лише на підставі службового відрядження.