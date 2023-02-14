Украинец притворялся сотрудником СБУ и вымогал $500 тысяч у киевской компании за обход санкций

Мошенник пытался договориться с одним из предприятий, в топ-менеджменте которого до вторжения был гражданин РФ. Мужчина требовал деньги и обещал, что компания не попадет в санкционные списки СНБО.

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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении мужчины, который выдавал себя за сотрудника СБУ и вымогал у одной из киевских компаний полмиллиона долларов. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщила пресс-служба ГБР на официальном сайте ведомства.

Мужчина пытался договориться с предприятием, которое занимается изготовлением металлообрабатывающих станков.

До вторжения России в Украину в состав руководства компании входил гражданин РФ, "депутат" так называемого "Государственного совета Республики Крым". После начала полномасштабной войны предприятие уволило россиянина, при этом решило найти консультанта из-за потенциального риска попасть в санкционные списки Совета национальной безопасности и обороны.

Узнавший об этом гражданин Украины решил притвориться сотрудником СБУ и предложить свои услуги. Он обещал "договориться" с руководством СБУ и СНБО и решить вопрос с санкциями.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину при передаче первого транша в размере $250 тыс.

Как оказалось, подозреваемый уже находился в розыске за совершение умышленного убийства. В настоящее время мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо подложного документа и самовольном присвоении властных полномочий.

Если вина фигуранта будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 14 февраля Служба безопасности сообщила о разоблачении и ликвидации мошеннической схемы, с помощью которой удавалось грабить украинские банки. Подозреваемые работали в интересах России и пытались вывести из банковской системы почти 100 млн гривен.

10 февраля в ГБР показали, что нашли в ходе обысков на украинских таможнях.