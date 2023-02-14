Українець вдавав із себе співробітника СБУ та вимагав $500 тисяч у київської компанії за обхід санкцій

Шахрай намагався домовитися з одним із підприємств, у топменеджменті якого до вторгнення був громадянин РФ. Чоловік вимагав гроші й обіцяв, що компанія не потрапить до списків санкцій РНБО.

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Співробітники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який видавав себе за співробітника СБУ та вимагав у однієї з київських компаній пів мільйона доларів. Про це у вівторок, 14 лютого, повідомила пресслужба ДБР на офіційному сайті відомства.

Чоловік намагався домовитися з підприємством, яке займається виготовленням металообробних верстатів.

До вторгнення Росії в Україну до складу керівництва компанії входив громадянин РФ, "депутат" так званої "Державної ради Республіки Крим". Після початку повномасштабної війни підприємство звільнило росіянина, водночас вирішило знайти консультанта через потенційний ризик потрапити до списків санкцій Ради національної безпеки та оборони.

Громадянин України, який дізнався про це, вирішив прикинутися співробітником СБУ та запропонувати свої послуги. Він обіцяв "домовитися" з керівництвом СБУ та РНБО й вирішити питання із санкціями.

Співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка під час передачі першого траншу в розмірі $250 тис.

Як виявилося, підозрюваний уже перебував у розшуку за скоєння навмисного вбивства. Наразі чоловіка звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, а також у використанні свідомо підробленого документа й самовільному присвоєнні владних повноважень.

Якщо вину фігуранта доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 14 лютого Служба безпеки повідомила про викриття й ліквідацію шахрайської схеми, за допомогою якої вдавалося грабувати українські банки. Підозрювані працювали на користь Росії та намагалися вивести з банківської системи майже 100 млн гривень.

10 лютого в ДБР показали, що знайшли під час обшуків на українських митницях.