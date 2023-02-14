Разводов стало на 40% меньше: любовь украинцев во время войны в статистике (инфографика)

После полномасштабного вторжения украинцы стали жениться чаще. Меньше всего пар за 2022 год развелось в Луганской области, а больше всего — в Киеве.

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Война – не помеха для любви, показывает статистика. После полномасштабного вторжения РФ украинцы поставили рекорд последних лет — вступали в брак на 4% активнее. Об этом стало известно благодаря "Опэндатаботу".

Настоящий свадебный бум произошел в Кировоградской и Полтавской областях: там браков увеличилось в 1,6 и 1,5 раза. В целом по количеству новых семей лидером стала Днепропетровская область, где свадьбу за год сыграли 26 534 пары. Это почти вдвое больше, чем было в 2021 году.

В столице женились менее активно, чем в 2021 году, однако Киев все равно держится в топе. Новые семьи создали 23 457 пар киевлян. Третья по количеству браков – Одесская область, здесь появилось 16 980 новых семей.

[ + – ] Количество браков за 2022 год по областям Украины Фото: Опэндатабот

Меньше свадеб, чем в предыдущие годы, отгуляли украинцы на оккупированных и недавно освобожденных территориях. Число браков в Херсонской области, например, упало на 78%.

А вот разводов в Украине стало гораздо меньше — на 40%. Если раньше через ЗАГС расходилось более 30 тысяч пар, в этом году обратились за разрывом отношений только 17 893 пары.

[ + – ] Динамика разводов за 2022 год в Украине. Фото: Опэндатабот

Интересно, что Днепропетровская область стала лидером и в количестве разводов – там разошлось 2 218 пар. И все равно это меньше, чем было в предыдущие годы. В общем, топ по разводам совпадает с топом по количеству браков: больше всего разводились в столице, чуть меньше — в Днепропетровской и Одесской областях.

[ + – ] Количество разводов за 2022 год по областям Украины. Фото: Опэндатабот

Хотя женились украинцы чаще, брачные договоры заключали мало. И без того небольшое количество брачных договоров сократилось за год еще в 2,6 раза. В предыдущие годы прослеживалась тенденция роста спроса на контракты со вторыми половинками. В 2022 году брачные договоры заключали 7 пар из тысячи.

[ + – ] Количество брачных контрактов за 2022 год по областям Украины Фото: Опэндатабот

Напомним, сегодня Фокус опубликовал историю любви королевской пары — принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В апреле семья отпразднует уже 12-ю годовщину свадьбы. Пара имеет двоих сыновей и дочь. Историю любви, взявшую свое начало еще в 2001 году в Сент-Эндрюсском университете можно проследить через фото.

Также Фокус сообщал, что Владимир Дантес поздравил с Днем влюбленных свою девушку Дашу Кацурину. Певец опубликовал черно-белую фотографию любимой на руках с ее дочерью. Рестораторка написала, что пост ее умилил.