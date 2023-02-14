Розлучень стало на 40% менше: кохання українців під час війни в статистиці (інфографіка)

Після повномасштабного вторгнення українці почали одружуватись частіше. Найменше пар за 2022 рік розлучилось в Луганській області, а найбільше — в Києві.

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Війна — не перешкода для кохання, показує статистика. Після повномасштабного вторгнення РФ українці поставили рекорд останніх років — вступали в шлюб на 4% активніше. Про це стало відомо завдяки "Опендатаботу".

Справжній весільний бум стався в Кіровоградській та Полтавській областях: там шлюбів побільшало у 1,6 та 1,5 раза. А от загалом за кількістю новостворених сімей лідером стала Дніпропетровська область, де весілля за рік зіграло 26 534 пари. Це майже вдвічі більше, ніж було у 2021 році.

У столиці одружувались менш активно, ніж у 2021 році, однак Київ все одно тримається в топі. Нові родини створили 23 457 пар киян. Третя за кількістю шлюбів — Одеська область, тут з’явилось 16 980 нових родин.

[ + – ] Кількість шлюбів за 2022 рік по областях Україні Фото: Опендатабот

Менше весіль, ніж у попередні роки, відгуляли українці на окупованих та нещодавно звільнених територіях. Кількість шлюбів у Херсонській області, наприклад, впала на 78%.

А от розлучень в Україні стало значно менше — аж на 40%. Якщо раніше через РАЦС розходилось понад 30 тисяч пар, цього року звернулись за розривом стосунків тільки 17 893 пари.

[ + – ] Динаміка розлучень за 2022 рік в Україні Фото: Опендатабот

Цікаво, що Дніпропетровська область стала лідером і у кількості розлучень — там розійшлося 2 218 пар. Та все одно це менше, ніж було в попередні роки. Загалом топ за розлученнями збігається з топом за кількістю шлюбів: найбільше розлучались у столиці, трохи менше — в Дніпропетровській та Одеській областях.

[ + – ] Кількість розлучень за 2022 рік по областях Україні Фото: Опендатабот

Хоча одружувались українці частіше, шлюбні договори укладали мало. І без того невелика кількість шлюбних договорів скоротилась за рік ще у 2,6 раза. У попередні роки прослідковувалась навпаки тенденція зросту попиту на контракти з другими половинками. У 2022 році шлюбні договори укладали 7 пар з тисячі.

[ + – ] Кількість шлюбних контрактів за 2022 рік по областях Україні Фото: Опендатабот

Нагадаємо, сьогодні Фокус опублікував історію кохання королівської пари — принца Вільяма та Кейт Міддлтон. У квітні сім’я відсвяткує вже 12-ту річницю весілля. Пара має двох синів та доньку. За історією кохання, що взяла свій початок ще у 2001 році в Сент-Ендрюському університеті можна прослідкувати через фото.

Також Фокус повідомляв, що Володимир Дантес привітав з Днем закоханих свою дівчину Дашу Кацуріну. Співак опублікував чорно-білу світлину коханої на руках з її донькою. Рестораторка написала, що пост її розчулив.