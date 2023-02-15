Завербован ФСБ: коллаборант пытался помешать обороне Николаева, но СБУ нашла его раньше

Подозреваемый передавал разведданные россиянам при помощи заблокированной социальной сети "ВКонтакте", и был причастен к нескольким обстрелам Николаева, рассказывают в украинской спецслужбе.

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Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось задержать коллаборанта, который сотрудничал с российскими оккупантами и "сливал" данные об обороне Николаева. Об этом говорится в новом пресс-релизе ведомства.

Злоумышленником оказался житель села Врадеевка, что в Николаевской области, и выкрыт он был в ходе контрдиверсионных мероприятий на юге Украины. Российские спецслужбы его завербовали при помощи заблокированной в Украине социальной сети "Вконтакте".

"По указанию оккупантов он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. В первую очередь врага интересовали точные координаты украинских войск и укрепрайонов в областном центре. Кроме того предатель передавал захватчикам информацию о расположении критической инфраструктуры и ее техническом состоянии", — говорится в сообщении.

[ + – ] СБУ задержала мужчину, который сотрудничал с оккупантами Фото: пресс-служба СБУ

Задержали его во время очередной попытки связаться с вражескими войсками. Данные российским захватчикам нужны для того, чтобы подготовить удар по украинским объектам инфраструктуры.

К слову, обвиняемый создавал в Google Maps картографические материалы, где обозначал метками цели. Во время обысков у него дома изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами.

Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

8 февраля СБУ задержала агента РФ, который корректировал ракетные удары по центру Харькова. Он причастен к обстрелам города 5 февраля 2023, из-за которых было повреждено здание университета им. Бекетова.

23 января оперативники СБУ задержали в Киеве фейковых сотрудников Службы безопасности, которые продавали украинские паспорта гражданам РФ.