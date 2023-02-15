Завербований ФСБ: колаборант намагався завадити обороні Миколаєва, але СБУ знайшла його раніше

Підозрюваний передавав розвіддані росіянам за допомогою заблокованої соціальної мережі "ВКонтакте" і був причетний до кількох обстрілів Миколаєва, розповідають в українській спецслужбі.

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Співробітникам Служби безпеки України вдалося затримати колаборанта, який співпрацював із російськими окупантами та "зливав" дані про оборону Миколаєва. Про це йдеться у новому пресрелізі відомства.

Зловмисником виявився мешканець села Врадіївка, що на Миколаївщині, і викритий він був у ході контрдиверсійних заходів на півдні України. Російські спецслужби його завербували за допомогою заблокованої в Україні соціальної мережі Вконтакте.

"За вказівкою окупантів він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Насамперед ворога цікавили точні координати українських військ та укріпрайонів в обласному центрі. Крім того, зрадник передавав загарбникам інформацію про розташування критичної інфраструктури та її технічний стан", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] СБУ затримала чоловіка, який співпрацював із окупантами Фото: пресс-служба СБУ

Затримали його під час чергової спроби зв'язатися із ворожими військами. Дані російським загарбникам потрібні для того, щоб підготувати удар по українським об'єктам інфраструктури.

До речі, обвинувачений створював у Google Maps картографічні матеріали, де позначав мітками цілі. Під час обшуків у нього вдома вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами.

Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

8 лютого СБУ затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по центру Харкова. Він причетний до обстрілів міста 5 лютого 2023 року, через які було пошкоджено будівлю університету ім. Бекетова.

23 січня оперативники СБУ затримали у Києві фейкових співробітників Служби безпеки, які продавали українські паспорти громадянам РФ.