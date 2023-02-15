Отключения света: в ближайшее время в Украину может вернуться дефицит энергии, — ДТЭК

Представитель компании Дмитрий Сахарук заявил, что ситуация в украинской энергосистеме улучшилась из-за ряда факторов, однако она все еще нестабильная.

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В ближайшее время на некоторых блоках атомной и тепловой генерации начнутся ремонтные работы. Поэтому может вернуться дефицит электричества и, как следствие, стабилизационные отключения. Об этом сообщил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в украинской энергосистеме улучшилась из-за ряда факторов, однако она все еще нестабильная.

"Уже через некоторое время у нас запланированы регламентные работы на некоторых блоках атомной и тепловой генерации, закончится паводок, поэтому ситуация будет меняться, и возможно, снова будет возникать дефицит ресурса", — добавил представитель ДТЭК.

Сахарук заявил, что последние 4 дня не наблюдается дефицит энергии благодаря потеплению, увеличению производства источников возобновляемой энергии, запуску всех блоков АЭС и ТЭС. Кроме того, в стране начались паводки, это позволяет увеличить мощности ГЭС. Также Киев импортирует электричество со Словакии.

"В результате у нас сбалансированность в энергосистеме. Такая ситуация будет продолжаться, пока будет комбинация этих компонентов. Есть ли ситуация стабильной? Нет. Надо работать дальше для того, чтобы ее улучшать", — сказал он.

Исполнительный директор ДТЭК отметил, что ситуацию в энергетике Одесской области удалось улучшить, однако для окончательной стабилизации необходимо несколько недель, если не будет новых обстрелов ВС РФ.

Напомним, 15 февраля глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян сообщил, что графики отключений света в Украине будут действовать лишь в том случае, если Россия нанесет новые ракетные и дроновые удары по украинской энергетике.

14 февраля мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе и области уничтожены практически все электроподстанции. По его словам, большую часть львовских энергетических объектов восстановить уже невозможно.