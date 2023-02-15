Відключення світла: найближчим часом в Україну може повернутись дефіцит енергії, — ДТЕК

Представник компанії Дмитро Сахарук заявив, що ситуація в українській енергосистемі покращилася через низку факторів, проте вона все ще нестабільна.

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Найближчим часом на деяких блоках атомної та теплової генерації розпочнуться ремонтні роботи. Тому може повернутись дефіцит електрики і, як наслідок, стабілізаційні відключення. Про це повідомив виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація в українській енергосистемі покращилася через низку факторів, проте вона все ще нестабільна.

"Вже за деякий час у нас заплановані регламентні роботи на деяких блоках атомної та теплової генерації, закінчиться паводок, тому ситуація змінюватиметься, і можливо, знову виникатиме дефіцит ресурсу", — додав представник ДТЕК.

Сахарук заявив, що останні 4 дні не спостерігається дефіцит енергії завдяки потеплінню, збільшенню виробництва джерел поновлюваної енергії, запуску всіх блоків АЕС та ТЕС. Крім того, в країні почалися паводки, що дозволяє збільшити потужності ГЕС. Також Київ імпортує електрику зі Словаччини.

"У результаті у нас збалансованість в енергосистемі. Така ситуація триватиме, доки буде комбінація цих компонентів. Чи є ситуація стабільною? Ні. Треба працювати далі для того, щоб її покращувати", — сказав він.

Виконавчий директор ДТЕК зазначив, що ситуацію в енергетиці Одеської області вдалося покращити, проте для остаточної стабілізації потрібно кілька тижнів, якщо не буде нових обстрілів ЗС РФ.

Нагадаємо, 15 лютого голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян повідомив, що графіки відключень світла в Україні діятимуть лише в тому випадку, якщо Росія завдасть нових ракетних та дронових ударів по українській енергетиці.

14 лютого мер Львова Андрій Садовий заявив, що у місті та області знищено практично всі електропідстанції. За його словами, більшість львівських енергетичних об'єктів відновити вже неможливо.