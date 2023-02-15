Били и пытали: в частном детсаду Киева воспитательницы издевались над детьми (фото, видео)

По версии следствия, сотрудницы частного дошкольного заведения закрывали воспитанников в шкафу, применяли против них болевые приемы и морально подавляли. Однако из-за особенностей развития подопечные частного заведения ничего не могли рассказать родителям.

Related video

В Киеве сотрудники полиции задержали четверых воспитательниц частного дошкольного учреждения, которые применяли силу к своим подопечным. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполии в Киеве.

По версии следствия, персонал дошкольного частного учреждения систематически совершал насилие в отношении детей. Установлено, что горе-воспитательницы закрывали детей в шкафу, наступали на руки, били, заставляли долгое время стоять в неудобном положении, применяли против детей болевые приемы и морально подавляли своих воспитанников.

"После того, как родители отводили детей с нарушениями физического развития в заведение, стоимость пребывания в котором составляла от 8 до 15 тысяч гривен, за дверью начинались пытки и издевательства. Именно такими "методами" работницы сада обучали малолетних. Из-за особенностей физического развития воспитанники не могли рассказать о пытках родителям", — рассказал следователь киевского главка полиции Дмитрий Федорк.

Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция

После заявления родителей, которые, по всей видимости, сняли издевательства над своими детьми на камеру, правоохранители нагрянули с обысками по месту жительства директора частного заведения. Полицейские также наведались в дошкольное учреждение, где происходили пытки над детьми.

По результатам следственных действий четырем воспитательницам сообщили о подозрении в совершении пыток по предварительному сговору, которое предусмотрено ч. 2 ст.127 Уголовного кодекса. За содеянное злоумышленниц могут посадить в тюрьму на срок от 5-и до 10-и лет. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Кроме того, полицейские проводят правовую оценку действий руководства частного заведения, которое допустило насилие над детьми, а также контролирующих органов, которые выдавали разрешение на функционирование этого учреждения.

Напомним, 2 февраля Фокус писал о том, что организаторы "пьяных вечеринок", во время которых девушек накачивали транквилизаторами, рискуют получить до 7 лет лишения свободы.

Ранее, 22 ноября 2021 года, стало известно, что в детском саду Диканской территориальной общины Полтавской области произошел инцидент с 4-летней девочкой, которой воспитательницы заклеили рот скотчем, для того, чтобы она не нарушала тихий час.