Били та катували: у приватному дитсадку Києва виховательки знущалися з дітей (фото, відео)

За версією слідства, співробітниці приватного дошкільного закладу закривали вихованців у шафі, застосовували проти них болючі прийоми та морально пригнічували. Однак через особливості розвитку підопічні приватного закладу нічого не могли розповісти батькам.

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У Києві співробітники поліції затримали чотирьох виховательок приватної дошкільної установи, які застосовували чинність до своїх підопічних. Про це в четвер, 15 лютого, повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполії в Києві.

За версією слідства, персонал дошкільного приватного закладу систематично чинив насильство щодо дітей. Встановлено, що горе-виховательки закривали дітей у шафі, наступали на руки, били, змушували тривалий час стояти в незручному положенні, застосовували проти дітей болючі прийоми та морально пригнічували своїх вихованців.

"Після того, як батьки відводили дітей із порушеннями фізичного розвитку в заклад, вартість перебування в якому становила від 8 до 15 тисяч гривень, за дверима починалися тортури та знущання. Саме такими "методами" робітниці садка навчали малолітніх. Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про тортури батькам", — розповів слідчий київського главку поліції Дмитро Федорк.

Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция

Після заяви батьків, які, мабуть, зняли знущання зі своїх дітей на камеру, правоохоронці нагрянули з обшуками за місцем проживання директора приватного закладу. Поліцейські також навідалися до дошкільного закладу, де відбувалися тортури над дітьми.

За результатами слідчих дій чотирьом вихователькам повідомили про підозру в тортурах за попередньою змовою, яка передбачена ч. 2 ст.127 Кримінального кодексу. За скоєне зловмисниць можуть посадити у в'язницю на строк від 5 до 10 років. Вирішується питання про обрання для них запобіжного заходу.

Крім того, поліцейські проводять правову оцінку дій керівництва приватного закладу, який припустив насильство над дітьми, а також органів контролю, які видавали дозвіл на функціонування цієї установи.

Нагадаємо, 2 лютого Фокус писав про те, що організатори п'яних вечірок, під час яких дівчат накачували транквілізаторами, ризикують отримати до 7 років позбавлення волі.

Раніше, 22 листопада 2021 року, стало відомо, що в дитячому садку Диканської територіальної громади Полтавської області стався інцидент із 4-річною дівчинкою, якій виховательки заклеїли рот скотчем для того, щоб вона не порушувала тиху годину.