"Нас разрабатывали два месяца": владелец детсада в Киеве отрицает издевательства над детьми

Собственница частного учреждения Елена Цымбаленко говорит, что внедренный человек, выдававший себя за стажера, установил внутри помещений видеокамеры. Сейчас родителям показывают снятые кадры и якобы заставляют писать заявления.

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Владелица киевского частного детского сада "Центр Aва-Терапии", специализирующегося на психологическо-педагогической коррекции, Елена Цымбаленко отрицает факт издевательства над детьми в учреждении. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Цымбаленко, следователи "разрабатывали" ее детсад на протяжении более двух месяцев. При этом женщина говорит, что не знает, кто навел полицию на учреждение.

Как утверждает предприниматель, внедренный человек, выдававший себя за стажера, установил внутри помещений видеокамеры.

"Сейчас из этих видео надергали отрывков как то: удержание ребенка на стуле, физические упражнения, ограничение передвижения, фиксация во время истерики и интерпретируют это все как жестокое поведение", — пишет Цымбаленко.

Она считает, что эти кадры показывают родителям детей и "заставляют" их писать заявления. При этом за отказ якобы угрожают лишить родительских прав.

Хозяйка детсада признается, что сама видео не смотрела, однако родители, которые ознакомились с материалами, дескать сказали ей, что "там все нормально" и непонятных моментов якобы нет.

"Это действительно эпическая и концептуальная борьба реальной коррекции и таблеток и ухода, поэтому давайте вынесем ее в публичную плоскость. Потому что сейчас от того, кто победит, зависит судьба очень многих семей", — добавила Цымбаленко.

Сегодня директор детсада призвала сторонников своего учреждения собраться у здания Голосеевского райсуда г. Киева.

Издевательства над детьми в детсаду в Киеве: что произошло?

Вчера, 15 февраля, пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали четверых воспитательниц частного дошкольного учреждения "Центр Aва-Терапии", которые применяли силу к своим подопечным.

По версии следствия, персонал детсада закрывал воспитанников в шкафу, наступал малышам на руки, детей били и заставляли долгое время стоять в неудобном положении.

В настоящее время полиция проводит правовую оценку действий руководства частного заведения, которое допустило насилие над детьми, а также контролирующих органов, которые выдавали разрешение на функционирование этого учреждения.

Напомним, в ноябре 2021 года стало известно, что в детском саду Диканской территориальной общины Полтавской области произошел инцидент с 4-летней девочкой, которой воспитательницы заклеили рот скотчем, для того, чтобы она не нарушала тихий час.