"Нас розробляли два місяці": власник дитсадка у Києві заперечує знущання з дітей

Власниця приватного закладу Олена Цимбаленко каже, що заслана людина, яка видавала себе за стажиста, встановила всередині приміщень відеокамери. Нині батькам показують зняті кадри та нібито змушують писати заяви.

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Власниця київського приватного дитячого садка "Центр Aва-Терапії", що спеціалізується на психологічно-педагогічній корекції, Олена Цимбаленко заперечує факт знущання з дітей у закладі. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Цимбаленко, слідчі "опрацьовували" її дитсадок упродовж понад двох місяців. При цьому жінка каже, що не знає, хто навів поліцію на установу.

Як стверджує підприємиця, заслана людина, яка видавала себе за стажиста, встановила всередині приміщень відеокамери.

"Зараз із цих відео насмикали уривків на кшталт: утримання дитини на стільці, фізичні вправи, обмеження пересування, фіксація під час істерики й інтерпретують це все як жорстоку поведінку", — пише Цимбаленко.

Вона вважає, що ці кадри показують батькам дітей і "змушують" їх писати заяви. При цьому за відмову нібито погрожують позбавити батьківських прав.

Власниця дитсадка зізнається, що сама відео не дивилася, проте батьки, які ознайомилися з матеріалами, мовляв, сказали їй, що "там усе нормально" і незрозумілих моментів нібито немає.

"Це справді епічна та концептуальна боротьба реальної корекції та пігулок і догляду, тому давайте винесемо її в публічну площину. Тому, що зараз від того, хто переможе, залежить доля дуже багатьох сімей", — додала Цимбаленко..

Сьогодні директорка дитсадка закликала прихильників своєї установи зібратися біля будівлі Голосіївського райсуду м. Києва.

Знущання з дітей у дитсадку в Києві: що сталося?

Учора, 15 лютого, пресслужба Головного управління Нацполіції в Києві повідомила, що правоохоронці затримали чотирьох виховательок приватної дошкільної установи "Центр Aва-Терапії", які застосовували силу до своїх підопічних.

За версією слідства, персонал дитсадка закривав вихованців у шафі, наступав малюкам на руки, дітей били та змушували довгий час стояти у незручному становищі.

Наразі поліція проводить правову оцінку дій керівництва приватного закладу, який допустив насильство над дітьми, а також контролюючих органів, які видавали дозвіл на функціонування цієї установи.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року стало відомо, що в дитячому садку Диканської територіальної громади Полтавської області стався інцидент із 4-річною дівчинкою, якій виховательки заклеїли рот скотчем для того, щоб вона не порушувала тиху годину.