В Украине создали сайт по минной безопасности: важная информация для детей и их родителей

За год полномасштабной войны жертвами российских мин стало 75 детей, а треть территории страны забросана взрывоопасными предметами.

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В Министерстве образования и науки Украины позаботились о том, чтобы дети чувствовали себя в безопасности, поэтому был создан сайт о минной безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Из-за полномасштабной войны Украина возглавляет рейтинг стран, которые "загрязнены" минами. В период с 24 февраля 2022 по 15 февраля 2023 года жертвами взрывоопасных предметов стало 75 детей.

В связи с этим Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Министерством образования и науки Украины, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Министерством внутренних дел Украины запустили вебсайт "Все о минной безопасности" для родителей, учителей и детей.

Перейдя по ссылке можно увидеть четыре разных раздела: для детей, подростков, учителей и родителей, — они адаптированы под возраст и содержат в себе разную информацию.

"К сожалению, сегодня украинские дети всех возрастов, в том числе самые молодые, для обеспечения собственной жизни должны быть осведомлены о предметах, которые изучают в старших классах школы. Прежде всего, родители должны рассказать об обращении с подозрительными вещами. Со своей стороны воспитатели и учителя научат детей правилам минной безопасности и обращению с подозрительными предметами", — говорит министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Стоит отметить, что по состоянию на 17 февраля, в Украине около 174 тысяч км2 потенциально забросаны минами и другими взрывоопасными предметами. В основном это территории, где ведутся или велись активные боевые действия. В частности Киевская область, Черниговская, и так далее.

Случалось так, что взрывоопасный предмет находился внутри детских игрушек, которые так привлекают малышей. Для того, чтобы обезопасить население в МОН и создали сайт о правилах минной безопасности.

Напомним, что 30 декабря в Днепре в мусорном баке нашли мины и гранаты, о чем сообщил мэр города Борис Филатов. Боеприпасы увидели коммунальщики во время уборки мусора на улице Сеченова.

26 декабря британская разведка узнала о новой оборонной тактике ВС РФ в Украине. С октября устанавливают противотанковые и противопехотные мины. Проблемой для оккупантов может стать нехватка обученного персонала и технологий для наблюдения за большими площадями заминированной территории.