В Україні створили сайт із мінної безпеки: важлива інформація для дітей і їхніх батьків

За рік повномасштабної війни жертвами російських мін стали 75 дітей, а третина території країни закидана вибухонебезпечними предметами.

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У Міністерстві освіти й науки України подбали про те, щоб діти почувалися в безпеці, тому було створено сайт про мінну безпеку. Про це йдеться в пресрелізі відомства.

Через повномасштабну війну Україна очолює рейтинг країн, які "закидані" мінами. У період із 24 лютого 2022 року по 15 лютого 2023 року жертвами вибухонебезпечних предметів стали 75 дітей.

У зв'язку з цим Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Міністерством освіти й науки України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і Міністерством внутрішніх справ України запустили вебсайт "Все про мінну безпеку" для батьків, учителів і дітей.

Після переходу за посиланням можна побачити чотири різні розділи: для дітей, підлітків, учителів і батьків — вони адаптовані під вік і містять різну інформацію.

"На жаль, сьогодні українські діти різного віку, у тому числі наймолодші, для забезпечення власного життя мають бути обізнані про предмети, які вивчають у старших класах школи. Насамперед, батьки мають розповісти про поводження з підозрілими речами. Зі свого боку, вихователі та вчителі навчать дітей правил мінної безпеки та поводження з підозрілими предметами", — каже міністр освіти й науки Сергій Шкарлет.

Варто зазначити, що станом на 17 лютого в Україні близько 174 тисячі км2 потенційно закидані мінами й іншими вибухонебезпечними предметами. В основному це території, де ведуться чи велися активні бойові дії. Зокрема, Київська область, Чернігівська тощо.

Траплялося так, що вибухонебезпечний предмет був усередині дитячих іграшок, які так приваблюють малюків. Для того, щоб убезпечити населення, у МОН і створили сайт про правила мінної безпеки.

Нагадаємо, що 30 грудня в Дніпрі у сміттєвому баку знайшли міни та гранати, про що повідомив мер міста Борис Філатов. Боєприпаси побачили комунальники під час збирання сміття на вулиці Сєченова.

26 грудня британська розвідка дізналася про нову оборонну тактику ЗС РФ в Україні. З жовтня встановлюють протитанкові та протипіхотні міни. Проблемою для окупантів може стати брак навченого персоналу й технологій для спостереження за великими площами замінованої території.