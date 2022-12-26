Облаштовують мінні поля: британська розвідка дізналася про нову оборонну тактику ЗС РФ в Україні

Російські сили із жовтня встановлюють протитанкові та протипіхотні міни. Проблемою для окупантів може стати брак навченого персоналу та технологій для спостереження за великими площами замінованої території.

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Російські окупанти перейшли до нової оборонної тактики — облаштування мінних полів на багатьох ділянках лінії фронту в Україні. Про це йдеться у розвідувальному зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

"Із жовтня російські сили переважно зосередилися на будівництві оборонних позицій, зокрема на встановленні протитанкових і протипіхотних мін. Це виходить за межі російських воєнних доктрин", — зазначили розвідники.

[ + – ] Мінні поля, за оцінкою Міноборони, це досить ефективна перешкода

Мінні поля, за оцінкою Міноборони, є досить ефективною перешкодою. Однак їх треба облаштовувати з урахуванням спостереження за ними та вогневого прикриття.

"Серйозною проблемою для російських сил може стати нестача засобів спостереження і навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів", — підсумували фахівці.

Нещодавні вибухи російських мін в Україні

Українські прикордонники 14 грудня повідомляли про вибух російської міни в одному зі звільнених населених пунктів Київської області біля кордону з Білоруссю.

Фахівці знайшли на місці вибуху залишки протипіхотної міни ПНМ-4, яку виробляють у Росії. У такому снаряді закладено 200 г тротилу.

А 24 грудня в Херсонській області загинули 3 працівники ДСНС Житомирської області під час розмінування.

Нагадаємо, що, за оцінкою Держдепартаменту США, в Україні на наявність вибухових пристроїв потрібно перевірити майже 160 тисяч квадратних кілометрів території. Російські окупанти мінували цивільні об'єкти, дитячі іграшки та тіла загиблих, що нагадує тактику бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії.

Фокус 4 грудня писав про підрив чотирьох поліцейських у звільнених районах Херсонської області. Усі вони зазнали смертельних поранень після вибуху.

Влада Євросоюзу 1 грудня заявила про готовність виділити Україні 1 млрд євро на розмінування територій.