Обустраивают минные поля: британская разведка узнала о новой оборонной тактике ВС РФ в Украине

Российские силы с октября устанавливают противотанковые и противопехотные мины. Проблемой для оккупантов может стать нехватка обученного персонала и технологий для наблюдения за большими площадями заминированной территории.

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Российские оккупанты перешли к новой оборонной тактике — обустройству минных полей на многих участках линии фронта в Украине. Об этом говорится в разведывательной сводке Министерства обороны Великобритании.

"С октября российские силы в основном сосредоточились на строительстве оборонительных позиций, в том числе на установке противотанковых и противопехотных мин. Это выходит за рамки российских военных доктрин", — отметили разведчики.

[ + – ] Минные поля, по оценке Минобороны, это довольно эффективное препятствие

Минные поля, по оценке Минобороны, довольно эффективное препятствие. Однако их надо обустраивать с учетом наблюдения за ними и огневого прикрытия.

"Серьезной проблемой для российских сил может стать нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей", — подытожили специалисты.

Недавние взрывы российских мин в Украине

Украинские пограничники 14 декабря сообщали о взрыве российской мины в одном из освобожденных населенных пунктов Киевской области возле границы с Беларусью.

Специалисты нашли на месте взрыва остатки противопехотной мины ПНМ-4, которую производят в России. В таком снаряде заложено 200 грамм тротила.

А 24 декабря в Херсонской области погибли 3 работника ГСЧС Житомирской области во время разминирования.

Напомним, что по оценке Госдепартамента США, в Украине на наличие взрывных устройств нужно проверить почти 160 тысяч квадратных километров территории. Российские оккупанты минировали гражданские объекты, детские игрушки и тела погибших, что напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии.

Фокус 4 декабря писал о подрыве четырех полицейских в освобожденных районах Херсонской области. Все они получили смертельные ранения после взрыва.

Власти Евросоюза 1 декабря заявили о готовности выделить Украине 1 млрд евро на разминирование территорий.