Обустраивают минные поля: британская разведка узнала о новой оборонной тактике ВС РФ в Украине
Российские силы с октября устанавливают противотанковые и противопехотные мины. Проблемой для оккупантов может стать нехватка обученного персонала и технологий для наблюдения за большими площадями заминированной территории.
Российские оккупанты перешли к новой оборонной тактике — обустройству минных полей на многих участках линии фронта в Украине. Об этом говорится в разведывательной сводке Министерства обороны Великобритании.
"С октября российские силы в основном сосредоточились на строительстве оборонительных позиций, в том числе на установке противотанковых и противопехотных мин. Это выходит за рамки российских военных доктрин", — отметили разведчики.
Минные поля, по оценке Минобороны, довольно эффективное препятствие. Однако их надо обустраивать с учетом наблюдения за ними и огневого прикрытия.
"Серьезной проблемой для российских сил может стать нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей", — подытожили специалисты.
Недавние взрывы российских мин в Украине
Украинские пограничники 14 декабря сообщали о взрыве российской мины в одном из освобожденных населенных пунктов Киевской области возле границы с Беларусью.
Специалисты нашли на месте взрыва остатки противопехотной мины ПНМ-4, которую производят в России. В таком снаряде заложено 200 грамм тротила.
А 24 декабря в Херсонской области погибли 3 работника ГСЧС Житомирской области во время разминирования.
Напомним, что по оценке Госдепартамента США, в Украине на наличие взрывных устройств нужно проверить почти 160 тысяч квадратных километров территории. Российские оккупанты минировали гражданские объекты, детские игрушки и тела погибших, что напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии.
Фокус 4 декабря писал о подрыве четырех полицейских в освобожденных районах Херсонской области. Все они получили смертельные ранения после взрыва.
Власти Евросоюза 1 декабря заявили о готовности выделить Украине 1 млрд евро на разминирование территорий.