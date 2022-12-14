У границы с Беларусью человек подорвался на российской мине, – Госпогранслужба (фото)

В Киевской области человек подорвался на мине, которая имеет 200 грамм тротила. Его доставили в больницу с ранением.

Related video

У границы с Беларусью от взрыва российской мины пострадал человек. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В Киевской области в одном из освобожденных населенных пунктов от ВС РФ, пограничники зафиксировали взрыв неизвестного предмета. Прибыв на место событий, пограничники вызвали специалистов, которые обнаружили противопехотную мину ПНМ-4. Ее производят в РФ.

В результате взрыва пострадал мирный житель, которого отправили в больницу с минно-взрывной травмой.

"Подчеркиваем, что в приграничных с Россией и Беларусью областях действую режимные ограничения, в частности запрещено пребывать в лесных массивах", — подчеркнули в Госпогранслужбе.

[ + – ] ПМН-4 имеет 200 грамм тротила

ПНМ-4 — это российская противопехотная мина, которая чувствительна к давлению от 8 до 25 кг. В ней находится 200 грамм тротила.

Напомним, в Госпогранслужбе заявили, что угрозы со стороны Беларуси на данный момент нет. Граница под контролем.

Ранее четверо полицейских погибли, подорвавшись на минах под Херсоном.