Біля кордону з Білоруссю людина підірвалася на російській міні, – Держприкордонслужба (фото)
На Київщині людина підірвалася на міні, яка має 200 грам тротилу. Його доправили до лікарні із пораненням.
Біля кордону з Білоруссю від вибуху російської міни постраждала людина. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
У Київській області в одному зі звільнених населених пунктів від ЗС РФ прикордонники зафіксували вибух невідомого предмета. Прибувши на місце події, прикордонники викликали спеціалістів, які виявили протипіхотну міну ПМН-4. Її виробляють у РФ.
Внаслідок вибуху постраждав мирний житель, якого відправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою.
"Наголошуємо, що у прикордонних з Росією та Білоруссю областях діють режимні обмеження, зокрема заборонено перебувати у лісових масивах", — наголосили у Держприкордонслужбі.
ПМН-4 — це російська протипіхотна міна, яка чутлива до тиску від 8 до 25 кг. У ній знаходиться 200 г тротилу.
Нагадаємо, у Держприкордонслужбі заявили, що загрози з боку Білорусі наразі немає. Кордон під контролем.
Раніше четверо поліцейських загинули підірвавшись на мінах під Херсоном.