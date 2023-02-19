"Исключить из каталога": Ермак попросил Spotify присоединиться к санкциям против РФ

Глава Офиса президента также обратился к компаниям BP и Shell и попросил их отказаться от российского сырья и таким образом поддержать Украину и не дать РФ использовать денежную прибыль для продолжения войны в нашей стране.

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Украина обратилась к музыкальному стриминговому сервису Spotify с просьбой удалить из своих каталогов российских исполнителей, которые поддерживают агрессивную политику лидера РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью The Sunday Times.

Таким образом глава Офиса президента попросил сервис присоединиться к антироссийским санкциям и поддержать Украину (в том числе — украинских исполнителей и украинцев-потребителей музыкального контента) в условиях полномасштабного вторжения России.

Кроме того Ермак обратился к компаниям BP и Shell с призывом отказаться от проектов с Россией и прекратить получать прибыль от российского сырья.

Напомним, в августе 2022 года Spotify представил плейлист ко Дню независимости Украины с обращением президента Владимира Зеленского. Так музыкальный стриминговый сервис поддержал Украину и украинцев, а также призвал пользователей приложения узнать больше о платформе UNITED24, созданной для сбора средств, которые пойдут на восстановление Украины. На сайте сервиса также буде ссылка на сайт UNITED24.

Фокус в декабре 2021 года также писал о том, что в Spotify появился официальный аккаунт Украины. Страницу создали для продвижения позитивного имиджа нашей страны среди иностранной аудитории, в частности, через современную украинскую музыку на английском и украинском языках.