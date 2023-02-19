"Виключити з каталогу": Єрмак попросив Spotify приєднатися до санкцій проти РФ

Голова Офісу президента також звернувся до компаній BP та Shell і попросив їх відмовитися від російської сировини і таким чином підтримати Україну та не дати РФ використати грошовий прибуток для продовження війни в нашій країні.

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Україна звернулася до музичного стрімінгового сервісу Spotify із проханням видалити зі своїх каталогів російських виконавців, які підтримують агресивну політику лідера РФ Володимира Путіна. Про це повідомив голова офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю The Sunday Times.

Таким чином голова Офісу президента попросив сервіс приєднатися до антиросійських санкцій та підтримати Україну (зокрема українських виконавців та українців-споживачів музичного контенту) в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

Крім того, Єрмак звернувся до компаній BP і Shell із закликом відмовитися від проєктів з Росією і припинити отримувати прибуток від російської сировини.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Spotify представив плейлист до Дня незалежності України зі зверненням президента Володимира Зеленського. Так музичний стрімінговий сервіс підтримав Україну та українців, а також закликав користувачів програми дізнатися більше про платформу UNITED24, створену для збору коштів, які підуть на відновлення України. На сайті сервісу також буде посилання на сайт UNITED24.

Фокус у грудні 2021 року також писав про те, що у Spotify з'явився офіційний обліковий запис України. Сторінку створили для просування позитивного іміджу нашої країни серед іноземної аудиторії, зокрема через сучасну українську музику англійською та українською мовами.