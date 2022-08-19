Spotify готує плейлист до Дня незалежності України зі зверненням Зеленського

Крім того, на сайті сервісу буде посилання на платформу UNITED24, створену з метою допомогти Україні під час війни, яку розв'язала Росія.

Музичний стрімінговий сервіс Spotify готується порадувати українців до Дня незалежності. Тепер у додатку замість плейлиста Music of Ukraine буде UNITED24: Music For Ukraine, йдеться на сайті сервісу. До нього увійдуть пісні українських артистів, а також треки зарубіжних виконавців, які підтримують Україну у війні, яку розпочала Росія.

Так Spotify хоче підтримати Україну та українців, а також закликати користувачів додатка дізнатися більше про платформу UNITED24, створену для збору коштів, які підуть на відновлення України. На сайті сервісу також буде посилання на сайт UNITED24. Також у додатку буде звернення президента України Володимира Зеленського, в якому глава держави закликатиме меломанів зі всього світу слухати українські пісні та допомагатиме країні.

Раніше ми повідомляли, що у Spotify з'явився офіційний акаунт України. Плейлист для радісних емоцій ілюстровано фотографією українського борщу.

Нагадаємо, що Spotify пішов з Росії через новий закон про "фейки". За інформацією шведських ЗМІ, компанія вважає, що цей закон ставить під загрозу співробітників і, можливо, російських слухачів.

Також ми писали, що співачка Адель змусила Spotify прибрати випадкове відтворення її пісень. У стрімінговому сервісі заявили, що позбавили можливості слухачів змішувати порядок відтворення музики зі сторінок альбому. Техпідтримка відповіла Адель словами "все вам".