Spotify представит плейлист ко Дню независимости Украины с обращением Зеленского

Кроме того, на сайте сервиса будет ссылка на платформу UNITED24, созданную с целью помочь Украине во время войны, которую развязала Россия.

Музыкальный скрининговый сервис Spotify готовиться порадовать украинцев ко Дню независимости. Теперь в приложении вместо плейлиста Music of Ukraine будет UNITED24: Music For Ukraine, говориться на сайте сервиса. В него войдут песни украинских артистов, а также треки зарубежных исполнителей, поддерживающих Украину в войне, которую развязала Россия.

Так Spotify хочет поддержать Украину и украинцев, а также призвать пользователей приложения узнать больше о платформе UNITED24, созданной для сбора средств, которые пойдут на восстановление Украины. На сайте сервиса также буде ссылка на сайт UNITED24. Также в сервисе будет обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором глава государства будет призывать меломанов со всего мира слушать украинские песни и помогать стране.

Ранее мы сообщали, что в Spotify появился официальный аккаунт Украины. Плейлист для радостных эмоций иллюстрирован фотографией украинского борща.

Напомним, что Spotify ушел из России из-за нового закона о "фейках". По информации шведских СМИ, в компании считают, что этот закон ставит под угрозу сотрудников и, возможно, российских слушателей.

Также мы писали, что певица Адель заставила Spotify убрать случайное воспроизведение ее песен. В стриминговом сервисе заявили, что они лишили возможности слушателей смешивать порядок воспроизведения музыки со страниц альбома. Техподдержка ответила Адель словами "все для вас".