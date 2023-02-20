Автобус с туристами из Буковели попал в смертельное ДТП под Тернополем (фото)

На момент аварии в салоне транспортного средства находились 39 пассажиров. В результате ДТП три человека погибли и еще трое получили различные травмы.

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На автодороге Н-18 в районе населенного пункта Старая Брикуля Тернопольского района вечером 19 февраля на обочине перевернулся автобус "Neoplan", который вез пассажиров из Буковеля в Тернополь. Как сообщила пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области, в автобусе находились 39 человека — в результате ДТП погибли три пассажира, еще трое получили травмы.

"На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 39 человек, в том числе 1 ребенок. В результате ДТП 3 человека погибли и 3 травмированы. Пострадавших доставили в Теребовлянской городской больницы", — говорится в сообщении.

В ликвидации последствий происшествия приняли участие 20 человек личного состава ГСЧС области, а также были привлечены 5 единиц техники. Сообщается, что сотрудникам службы удалось спасти одну пассажирку, которая была заблокирована под автобусом. Также спасатели предотвратили возгорание транспортного средства.

С помощью специальной техники автобус подняли с обочины и поместили на проезжую часть. На данный момент следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Украине в прошлом году существенно снизилась смертность на дорогах. Как пояснил 13 февраля заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, это связано с тем, что во время военного положения и оккупации некоторых территорий снизилась интенсивность дорожного движения.

Парламент Украины предложил ввести новые штрафы для нарушителей правил дорожного движения. Нардепы Александр Юрченко и Антонина Славицкая стали инициаторами законопроекта, предусматривающего новые правила перевозки животных в транспортных средствах. Дело в том, что водители часто держат своих питомцев на руках, что увеличивает риск ДТП.