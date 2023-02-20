Автобус із туристами з Буковелі потрапив у смертельну ДТП під Тернополем (фото)

На момент аварії в салоні транспортного засобу було 39 пасажирів. Унаслідок ДТП троє людей загинули та ще троє отримали різні травми.

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На автодорозі Н-18 поблизу населеного пункту Стара Брикуля Тернопільського району ввечері 19 лютого на узбіччі перекинувся автобус "Neoplan", який віз пасажирів із Буковеля до Тернополя. Як повідомила пресслужба ДСНС у Тернопільській області, в автобусі перебувало 39 людей — унаслідок ДТП загинуло троє пасажирів, ще троє отримали травми.

"На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебувало 39 осіб, зокрема 1 дитина. Внаслідок ДТП 3 людей загинуло та 3 травмовано. Потерпілих доставили до Теребовлянської міської лікарні", — йдеться у повідомленні.

У ліквідації наслідків пригоди взяли участь 20 осіб особового складу ДСНС області, а також залучено 5 одиниць техніки. Повідомляється, що співробітникам служби вдалося врятувати одну пасажирку, заблоковану під автобусом. Також рятувальники запобігли займанню транспортного засобу.

За допомогою спеціальної техніки автобус підняли з узбіччя та помістили на проїжджу частину. Наразі слідчі з'ясовують обставини події.

Раніше повідомлялося, що в Україні в минулому році суттєво знизилася смертність на дорогах. Як пояснив 13 лютого заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, це пов'язано з тим, що під час воєнного стану й окупації деяких територій знизилася інтенсивність дорожнього руху.

Парламент України запропонував запровадити нові штрафи для порушників правил дорожнього руху. Нардепи Олександр Юрченко та Антоніна Славицька стали ініціаторами законопроєкту, який передбачає нові правила перевезення тварин у транспортних засобах. Справа в тому, що водії часто тримають своїх вихованців на руках, що збільшує ризик ДТП.