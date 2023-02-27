Планировали массовую драку: в Харькове задержали подростков-членов ЧВК "Редан", — СМИ (видео)

По словам руководителя Главного управления Нацполиции в области, подростки — жертвы российской пропаганды, которых страна-агрессор пытается использовать для дестабилизации обстановки в Украине.

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В Харькове силовики задержали подростков, которые планировали устроить массовые беспорядки на площади Конституции в центре города. Об этом руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко написал на своей странице в Facebook.

"Российские убийцы и мародеры запустили флешмоб для подростков, результатом которого должна была стать массовая драка. Полиция оперативно задержала всех включившихся в эту опасную игру", — написал Тимошко.

Сейчас правоохранители приглашают родителей задержанных. С ними будут встречаться ювенальные полицейские и проводить профилактические беседы.

Тимошко добавил, что вовлечение несовершеннолетних в данную группировку — еще один факт преступной деятельности России, направленной против украинских детей.

В свою очередь журналистка Светлана Крюкова утверждает, что задержанные на площади Конституции в Харькове несовершеннолетние — это участники ЧВК "Редан". Это молодежное движение любителей японской культуры и аниме, которое зародилось в России.

ЧВК "Редан": что это за движение

Русская служба ВВС пишет, что ЧВК "Редан" — это молодежная субкультура любителей японской культуры, вдохновленная аниме-сериалом "Hunter x Hunter".

Отличительные черты внешнего облика сторонников движения — длинные волосы, изображение пауков на одежде и цифра "4".

Так называемая ЧВК "Редан" не имеет никакого отношения к военизированным формированиям по типу ЧВК "Вагнер", наемники которой воюют в Украине на стороне РФ.

По информации росСМИ, в последнюю неделю февраля полиция начала массово задерживать этих подростков на всей территории РФ за организацию массовых беспорядков.

Напомним, в конце февраля украинские военные сообщили о том, что в оккупированном Мелитополе российские захватчики заставляют школьников принять присягу "юнармейцев". Это псевдопатриотическое детское общественное движение в России, созданное в январе 2016 года. После вторжения РФ в Украину организацию включили в санкционный список всех стран ЕС, а также Украины и Швейцарии за распространение российской пропаганды и воспевание военной агрессии.