Планували масову бійку: у Харкові затримали підлітків-членів ПВК "Редан", — ЗМІ (відео)

За словами керівника Головного управління Нацполіції в області, підлітки – жертви російської пропаганди, яких країна-агресор намагається використати для дестабілізації ситуації в Україні.

Related video

У Харкові силовики затримали підлітків, які планували влаштувати масові заворушення на площі Конституції у центрі міста. Про це керівник Головного управління Національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Російські вбивці і мародери запустили флешмоб для підлітків, результатом якого мала стати масова бійка. Поліція оперативно затримала всіх, хто включився до цієї небезпечної гри", — написав Тимошко.

Наразі правоохоронці запрошують батьків затриманих. З ними зустрічатимуться ювенальні поліцейські та проводитимуть профілактичні бесіди.

Тимошко додав, що залучення неповнолітніх до цього угруповання — ще один факт злочинної діяльності Росії, спрямованої проти українських дітей.

Зі свого боку, журналістка Світлана Крюкова стверджує, що затримані на площі Конституції у Харкові неповнолітні — це учасники ПВК "Редан". Це молодіжний рух любителів японської культури та аніме, який зародився в Росії.

ПВК "Редан": що це за рух

Російська служба ВВС пише, що ПВК "Редан" — це молодіжна субкультура любителів японської культури, натхненна аніме-серіалом "Hunter x Hunter".

Відмінні риси зовнішнього вигляду прихильників руху — довге волосся, зображення павуків на одязі та цифра "4".

Так звана ПВК "Редан" не має жодного відношення до воєнізованих формувань на кшталт ПВК "Вагнер", найманці якої воюють в Україні на боці РФ.

За інформацією росЗМІ, в останній тиждень лютого поліція почала масово затримувати цих підлітків по всій території РФ за організацію масових заворушень.

Нагадаємо, наприкінці лютого українські військові повідомили про те, що в окупованому Мелітополі російські загарбники змушують школярів скласти присягу "юнармійців". Це псевдопатріотичний дитячий громадський рух в Росії, створений у січні 2016 року. Після вторгнення РФ в Україну організацію включили до списку санкцій усіх країн ЄС, а також України та Швейцарії за поширення російської пропаганди та оспівування військової агресії.