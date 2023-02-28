Часть Крыма осталась без воды из-за масштабных аварий

По данным оккупационной администрации, без водоснабжения остаются более 120 тысяч людей. В Евпатории в ближайшие дни не будут работать школы и детские сады, а воду люди будут получать из автоцистерн.

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Часть оккупированного Крыма осталась без водоснабжения. Утром 28 февраля случилась авария на двух водоводах: в Прибережном возле Евпатории и Красноперекопске. Об этом сообщили оккупационные "власти" полуострова 28 февраля, передает российское издание "РБК".

Сообщается, что в Евпатории и окружающих населенных пунктах в ближайшие дни не будут работать школы и детские сады. По информации оккупационной администрации, без водоснабжения осталось около 120 тысяч людей. Воду местные жители будут получать из автоцистерн.

"На данный момент оперативным штабом принято решение приостановить занятия в школах и детских садах. В населенных пунктах в течение дня будут работать водовозки", — сказано в сообщении "правительства" Крыма

В то же время школы и детские сады Красноперекопска будут работать в штатном режиме. В этом районе водоснабжение обещают восстановить до конца дня.

"Подвоз воды местным жителям организован. Занятия в детских садах и школах проходят в штатном режиме. Водоснабжение будет восстановлено до конца дня", — сообщили оккупационные власти.

Напомним, 27 февраля недалеко от Крыма произошло землетрясение магнитудой 3 балла. Серия подземных толчков произошла во второй половине дня недалеко от побережья полуострова, но на местных жителях оно никак не отразилось.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, что россияне начали демонтировать завод "Чумак" по производству продукции в Херсонской области. Оборудование было вывезено в Крым, а ряд аграрных компаний распределили среди тех, кто зарегистрировался в российском законодательстве.