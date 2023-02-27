Россияне демонтируют завод "Чумак" в Херсонской области: не смогли запустить производство

Оборудование предприятия, как отметил депутат облсовета Сергей Хлань, было вывезено в Крым, а ряд аграрных компаний распределили среди тех, кто зарегистрировался в российском законодательстве.

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Российские захватчики в Херсонской области начали демонтировать завод "Чумак" по производству продукции. Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань журналистам телеканала "Эспрессо".

Оккупационным властям не удалось запустить производственные линии завода "Чумак", которые были украдены после захвата территории, поэтому они решили избавиться от этого предприятия.

"На оккупированной Херсонщине усиливается давление на людей. Оккупанты продолжают демонтировать оборудование завода "Чумак". Они пытались его запустить и передали его непонятной компании из Крыма. Эта компания пыталась запустить завод, но без программного обеспечения им это не удалось", — подчеркнул Сергей Хлань.

По мнению депутата в Херсонской области россияне банально продолжают воровать все то, что не смогли запустить и поэтому видим подобный исход. Аграрные компании также начали "национализировать" и распределять среди тех, кто уже зарегистрировался по российскому законодательству.

24 февраля "Центр журналистских расследований" сообщал, что сотрудники завода отказались брать в этом участие, поэтому разграблением занимаются непосредственно оккупанты.

"Часть транспорта предприятия оккупанты отдали российским военным, а компьютерную технику и остатки томатной пасты вывезли в неизвестном направлении еще в конце 2022 года", – сообщают источники "ЦЖР".

Напомним, 25 февраля Херсонская ОВА сообщала, что под городом сдетонировали боеприпасы ВС РФ, что привело в результате к жертвам. После деоккупации правого берега Херсонской области взрывотехники еще не успели обследовать всю территорию, поэтому людей призывают не гулять за городами и не выходить в поле для работ.

23 февраля журналист Константин Рыженко рассказал, что на Херсонской ТЭЦ произошел прорыв, из-за чего без отопления остались тысячи местных жителей.

27 февраля в Херсонской областной военной администрации заявили, что ТЭЦ после прорыва починили, домам возвращают отопление. На ликвидацию последствий ушло несколько суток, а сотрудники работали над этим беспрерывно.