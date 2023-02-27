Херсонскую ТЭЦ после прорыва починили, домам возвращают отопление, – власти

Из-за обстрелов ВС РФ город оказался в критической ситуации — почти 600 домов остались без тепла. Коммунальные службы без перерыва чинили поврежденный участок.

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Херсонская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) возобновила работу, дома начали подключать к теплосети. Об этом сообщила 27 февраля в Telegram Херсонская областная военная администрация (ОВА).

Подключение продлится весь день по техническим причинам. Из отопительных систем многих домов сливали воду, чтобы не допустить повреждения труб в морозы, объяснили чиновники.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, 23 февраля в Херсоне из-за обстрелов армии России сложилась критическая ситуация с отоплением.

"Ситуация действительно трудная. Ночью ожидается мороз. Все службы будут круглосуточно работать над устранением последствий, но советую всем подготовить теплые вещи и обогреватели", — отмечал он.

Местный журналист Константин Рыженко сообщал о прорыве на ТЭЦ вечером 23 февраля. "У нас куча воды, труба льет. Короче, веселуха началась", — сказал он.

Удар по Херсону — армия РФ повредила магистральный трубопровод

Спасателям ГСЧС давали разнарядку устанавливать палатки для обогрева людей.

Президент Украины Владимир Зеленский в ночном обращении от 24 февраля говорил об очередном российском ударе по Херсону и повреждению магистрального трубопровода.

"Он обеспечивал отопление для около 600 домов — более 40 тысяч человек. Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будут возобновлены поставки тепла", — отмечал президент.

Напомним, что российские захватчики 21 февраля обстреляли Херсон и Очаков с реактивных систем залпового огня. В это время президент России Владимир Путин обращался к Федеральному собранию.

Удар пришелся по жилому кварталу, объектам критической инфраструктуры, детсаду и больнице. На момент обстрела было известно о 6 погибших и 12 раненых.

А 20 февраля, россияне атаковали Херсон зажигательными снарядами — белые точки падали на крыши многоэтажных жилых домов.