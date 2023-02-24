Зеленский рассказал о повреждении магистрального трубопровода на Херсонщине (видео)

По словам президента, трубопровод обеспечивал отоплением более 60 домов, 40 тысяч человек. Также он сообщил, что ведется работа в отношении производства и поставок боеприпасов для ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о повреждении магистрального трубопровода в Херсонской области в результате очередного удара ВС РФ. Об этом глава государства рассказал во время своего вечернего обращения от 23 февраля.

Зеленский заявил, что ремонтные работы продолжаются. По его словам, трубопровод обеспечивал отоплением более 60 домов, 40 тысяч человек.

"Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будут возобновлены поставки тепла. И мы восстановим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим", — сказал президент.

Также в своем обращении Зеленский отметил, что ведется работа в отношении производства и поставок боеприпасов украинским военным.

"Отдельно и очень подробно на Ставке были рассмотрены вопросы производства и поставки боеприпасов и оружия. Конечно, я не могу публично сообщить детали по этому поводу", — сказал президент.

По словам главы государства, он также пообщался с премьер-министром Испании Педро Санчесом, который прибыл в Киев. Зеленский поблагодарил Санчеза за военную помощь Украине на протяжении года полномасштабной войны с Россией.

"Именно здесь, на нашей земле, мы защищаем именно те ценности, на которых держится жизнь нашего народа, но и абсолютного большинства народов Европы", — сказал президент.

[ + – ] Обращение Зеленского

Ранее журналист Константин Рыженко заявлял, что в Херсоне вечером 23 февраля прорвало ТЭЦ. Спасатели получили приказ устанавливать палатки для обогрева людей. Он отметил, что это плохая идея, так как такие объекты станут легкой целью во время обстрелов.

Также Зеленский сказал журналистам BBC, что Путин до сих пор хочет захватить Киев. По словам президента, подписание Минских соглашений было ошибкой. Такой вариант пытаются предлагать и сейчас. До прошлого года Украина действительно хотела идти путем диалога, но это не сработало.