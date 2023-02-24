Зеленський розповів про пошкодження магістрального трубопроводу на Херсонщині (відео)

За словами президента, трубопровід забезпечував опаленням понад 60 будинків, 40 тисяч людей. Також він повідомив, що ведеться робота щодо виробництва та постачання боєприпасів для ЗСУ.

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Президент України Володимир Зеленський висловився про пошкодження магістрального трубопроводу на Херсонщині внаслідок чергового удару ЗС РФ. Про це глава держави розповів під час свого вечірнього звернення від 23 лютого.

Зеленський заявив, що ремонтні роботи продовжуються. За його словами, трубопровід забезпечував опаленням понад 60 будинків, 40 тисяч людей.

"Ремонтні роботи продовжуватимуться без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла. І ми відновимо! Що б ці російські терористи та виродки не робили, ми всі відновимо", — сказав президент.

Також у своєму зверненні Зеленський зазначив, що ведеться робота щодо виробництва та постачання боєприпасів українським військовим.

"Особливо і дуже докладно на Ставці було розглянуто питання виробництва та постачання боєприпасів та зброї. Звичайно, я не можу публічно повідомити деталі з цього приводу", — сказав президент.

За словами глави держави, він також поспілкувався із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, який прибув до Києва. Зеленський подякував Санчезу за військову допомогу Україні протягом року повномасштабної війни з Росією.

"Саме тут, на нашій землі, ми захищаємо саме ті цінності, на яких тримається життя нашого народу, а й абсолютної більшості народів Європи", — сказав президент.

[ + – ] Звернення Зеленського

Раніше журналіст Костянтин Риженко заявляв, що у Херсоні увечері 23 лютого прорвало ТЕЦ. Рятувальники одержали наказ встановлювати намети для обігріву людей. Він зазначив, що це погана ідея, оскільки такі об'єкти стануть легкою метою під час обстрілу.

Також Зеленський сказав журналістам ВВС, що Путін досі хоче захопити Київ. За словами президента, підписання Мінських угод було помилкою. Такий варіант намагаються пропонувати й досі. До минулого року Україна справді хотіла йти шляхом діалогу, але це не спрацювало.