Херсонську ТЕЦ після прориву відремонтували, будинкам повертають опалення, – влада

Через обстріл ЗС РФ місто опинилося в критичній ситуації — майже 600 будинків залишилися без тепла. Комунальні служби без перерви ремонтували пошкоджену ділянку.

Related video

Херсонська теплоелектроцентраль (ТЕЦ) поновила роботу, будинки почали підключати до тепломережі. Про це повідомила 27 лютого у Telegram Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

З'єднання триватиме весь день з технічних причин. З опалювальних систем багатьох будинків зливали воду, щоб не допустити пошкодження труб під час морозів, пояснили чиновники.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, 23 лютого у Херсоні через обстріл армії Росії склалася критична ситуація з опаленням.

"Ситуація справді важка. Вночі очікується мороз. Усі служби цілодобово працюватимуть над усуненням наслідків, але раджу всім підготувати теплі речі й обігрівачі", — зазначав він.

Місцевий журналіст Костянтин Риженко повідомляв про прорив на ТЕЦ увечері 23 лютого. "У нас купа води, труба ллє. Коротше, веселуха почалася", — сказав він.

Удар по Херсону — армія РФ пошкодила магістральний трубопровід

Рятувальникам ДСНС давали рознарядку встановлювати намети для обігріву людей.

Президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні від 24 лютого говорив про черговий російський удар по Херсону та пошкодження магістрального трубопроводу.

"Він забезпечував опалення для майже 600 будинків — понад 40 тисяч осіб. Ремонтні роботи продовжуватимуться без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла", — зазначав президент.

Нагадаємо, що російські загарбники 21 лютого обстріляли Херсон та Очаків із реактивних систем залпового вогню. У цей час президент Росії Володимир Путін звертався до Федеральних зборів.

Удар припав по житловому кварталу, об'єктах критичної інфраструктури, дитсадку та лікарні. На момент обстрілу було відомо про 6 загиблих і 12 поранених.

А 20 лютого росіяни атакували Херсон запальними снарядами — білі точки падали на дахи багатоповерхових житлових будинків.