Росіяни демонтують завод "Чумак" на Херсонщині: не змогли запустити виробництво

Обладнання підприємства, як зазначив депутат облради Сергій Хлань, було вивезено до Криму, а низку аграрних компаній розподілили серед тих, хто зареєструвався у російському законодавстві.

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Російські загарбники на Херсонщині почали демонтувати завод "Чумак" з виробництва продукції. Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань журналістам телеканалу "Еспресо".

Окупаційній владі не вдалося запустити виробничі лінії заводу "Чумак", які були вкрадені після захоплення території, тому вони вирішили позбутися цього підприємства.

"На окупованій Херсонщині посилюється тиск на людей. Окупанти продовжують демонтувати обладнання заводу "Чумак". Вони намагалися його запустити та передали його незрозумілій компанії з Криму. Ця компанія намагалася запустити завод, але без програмного забезпечення їм це не вдалося", — наголосив Сергій Хлань.

На думку депутата в Херсонській області, росіяни банально продовжують красти все те, що не змогли запустити і тому бачимо подібний результат. Аграрні компанії також почали "націоналізувати" та розподіляти серед тих, хто вже зареєструвався за російським законодавством.

24 лютого "Центр журналістських розслідувань" повідомляв, що співробітники заводу відмовилися брати в цьому участь, тому розграбуванням займаються безпосередньо окупанти.

"Частину транспорту підприємства окупанти віддали російським військовим, а комп'ютерну техніку та залишки томатної пасти вивезли у невідомому напрямку ще наприкінці 2022 року", — повідомляють джерела "ЦЖР".

Нагадаємо, 25 лютого Херсонська ОВА повідомляла, що під містом здетонували боєприпаси ЗС РФ, що призвело до жертв. Після деокупації правого берега Херсонської області вибухотехніки ще не встигли обстежити всю територію, тож людей закликають не гуляти за містами та не виходити на поле для робіт.

23 лютого журналіст Костянтин Риженко розповів, що на Херсонській ТЕЦ стався прорив, через що без опалення залишились тисячі місцевих мешканців.

27 лютого у Херсонській обласній військовій адміністрації заявили, що ТЕЦ після прориву відремонтували, будинкам повертають опалення. На ліквідацію наслідків пішло кілька діб, а працівники працювали над цим безперервно.