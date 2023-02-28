Частина Криму залишилася без води через масштабні аварії

За даними окупаційної адміністрації, без водопостачання залишаються понад 120 тисяч людей. У Євпаторії найближчими днями не працюватимуть школи й дитячі садки, а воду люди отримуватимуть із автоцистерн.

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Частина окупованого Криму залишилася без водопостачання. Вранці 28 лютого трапилася аварія на двох водоводах: у Прибережному біля Євпаторії та Красноперекопську. Про це повідомила окупаційна "влада" півострова 28 лютого, передає російське видання РБК.

Повідомляється, що в Євпаторії та навколишніх населених пунктах найближчими днями не працюватимуть школи й дитячі садки. За інформацією окупаційної адміністрації, без водопостачання залишилось близько 120 тисяч людей. Воду місцеві мешканці отримуватимуть із автоцистерн.

"Наразі оперативний штаб ухвалив рішення призупинити заняття у школах і дитячих садках. У населених пунктах протягом дня працюватимуть водовози", — сказано в повідомленні "уряду" Криму.

Водночас школи й дитячі садки Красноперекопська працюватимуть у штатному режимі. У цьому районі водопостачання обіцяють поновити до кінця дня.

"Підвезення води місцевим жителям організовано. Заняття в дитячих садках і школах проходять у штатному режимі. Водопостачання буде відновлено до кінця дня", — повідомила окупаційна влада.

Нагадаємо, 27 лютого неподалік Криму стався землетрус магнітудою 3 бали. Серія підземних поштовхів відбулася в другій половині дня неподалік від узбережжя півострова, але на місцевих жителях воно ніяк не відбилося.

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