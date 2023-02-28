Работал в структурах Ахметова: назначен временный глава "Укрзалізниці"
Евгений Лященко ранее занимался финансовыми вопросами госкомпании на должности члена правления, а в период с 2012 по 2019 — работал в медиабизнесе группы SCM.
Новым временным главой компании "Укрзалізниця" станет член правления Евгений Лященко, который занимался финансовыми вопросами на железнодорожном предприятии. Об этом сообщил сотрудник "Укразалізниці" Орест Логунов на своей странице в Facebook 27 февраля.
Он заявил, что Евгений Лященко "мощный, с высокой степенью доверия".
"Исполнять обязанности будет Евгений Лященко — он мощный, с высокой степенью доверия", — сказал Логунов.
Что известно о Евгение Лященко?
Евгений Лященко пришел в команду "Укрзалізниці" в октябре 2021 года. Тогда Кабмин назначил его на должность члена правления, где он занимался финансовыми вопросами.
До этого Лященко работал на украинского бизнесмена Рината Ахметова. С 2012 года он занимал кресло финансового директора телекомпании "Медиа группа Украина". С 1 июля 2014-го он был назначен директором холдинга, который являлся частью медиабизнеса группы SCM Рината Ахметова. На этой должности он проработал до 2019 года.
В 2018 году Евгений Лященко вошел в рейтинг Фокуса "100 самых влиятельных украинцев" и занял 79 строчку.
Напомним, 27 февраля глава правления "УЗ" Александр Камышин объявил, что уходит в отставку. Он сообщил, что возглавит офис по евроинтеграции украинской железной дороги. По словам чиновника, компания будет двигаться в том же направлении, потому что останется прежняя команда.
21 февраля украинская ЖД компания объявила о начале трехлетней программы "Железная украинизация". Ее цель — полностью избавиться от имперских и российских названий на любых объектах железнодорожного транспорта.